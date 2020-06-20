ДТП на ночной трассе в Крыму: есть пострадавшие

В ночном ДТП на трассе в Крыму пострадала женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым. По данным спасателей, авария произошла около половины первого ночи на автодороге «Бахчисарай – Новопавловка».

К месту происшествия выехала дежурная смена Бахчисарайского отряда «Крым- Спас», экипаж ГИБДД и «скорая» помощь. На месте выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Nissan и Skoda. В одном из автомобилей зажало женщину, которая самостоятельно выбраться не могла.

«Пострадавшая была деблокирована с помощью специального оборудования и передана сотрудникам скорой медицинской помощи», - пояснили в пресс-службе министерства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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