Аксенов решил, что Симферополю хватит воды еще на три месяца

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Запасов питьевой воды в водохранилищах, питающих Симферополь, хватит более, чем на три месяца.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В самом Симферопольском водохранилище наполнение сейчас 22% от нормального объема. В общей сложности Симферополь запитан от трех водохранилищ, их общий объем наполнения – 30% от мощности. Соответственно запас питьевой воды сегодня для нужд Симферополя более, чем на 90 дней», – сказал Аксенов.

Он добавил, что ситуация с водообеспечением ежесуточно меняется в лучшую сторону благодаря обильным дождям. «В последние дни у нас прошли дожди, сегодняшний приток в Симферопольское водохранилище составил 120 тысяч кубометров. При этом мы понимаем, что потребление Симферополя – 160 тысяч кубометров в сутки. Т.е. если динамика сохранится – мы видим, что погода пошла на изменения, – то у нас этот вопрос снимется сам собой», – отметил глава республики.

Аксенов также напомнил, что улучшению ситуации водоснабжения столицы Крыма способствует и запуск водовода от Вилинского водозабора, откуда в систему водоснабжения Симферополя ежесуточно подается дополнительно порядка 24 тысяч кубометров воды. В ближайшее время крымская столица начнет получать воду и из Ивановского водозабора. Перепуск на Симферополь воды из двух водозаборов в общем обеспечит столице Крыма дополнительно до 57 тыс кубометров воды ежесуточно.

Глава Крыма подчеркнул, что дефицит воды испытывает только Симферополь, хотя из-за засушливого года подвоз воды осуществляется в 75 сельских населенных пункта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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