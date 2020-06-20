Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму из кранов потекла «шоколадная» вода ● Власти Севастополя задумались о подаче воды по графику ● Симферопольское водохранилище начнут подпитывать из Тайганского ● В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды ● В Крыму уже говорят, что подача днепровской воды «навредит экологии»
Аксенов решил, что Симферополю хватит воды еще на три месяца
фото © Рамблер/новости
Запасов питьевой воды в водохранилищах, питающих Симферополь, хватит более, чем на три месяца.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В самом Симферопольском водохранилище наполнение сейчас 22% от нормального объема. В общей сложности Симферополь запитан от трех водохранилищ, их общий объем наполнения – 30% от мощности. Соответственно запас питьевой воды сегодня для нужд Симферополя более, чем на 90 дней», – сказал Аксенов.
Он добавил, что ситуация с водообеспечением ежесуточно меняется в лучшую сторону благодаря обильным дождям. «В последние дни у нас прошли дожди, сегодняшний приток в Симферопольское водохранилище составил 120 тысяч кубометров. При этом мы понимаем, что потребление Симферополя – 160 тысяч кубометров в сутки. Т.е. если динамика сохранится – мы видим, что погода пошла на изменения, – то у нас этот вопрос снимется сам собой», – отметил глава республики.
Аксенов также напомнил, что улучшению ситуации водоснабжения столицы Крыма способствует и запуск водовода от Вилинского водозабора, откуда в систему водоснабжения Симферополя ежесуточно подается дополнительно порядка 24 тысяч кубометров воды. В ближайшее время крымская столица начнет получать воду и из Ивановского водозабора. Перепуск на Симферополь воды из двух водозаборов в общем обеспечит столице Крыма дополнительно до 57 тыс кубометров воды ежесуточно.
Глава Крыма подчеркнул, что дефицит воды испытывает только Симферополь, хотя из-за засушливого года подвоз воды осуществляется в 75 сельских населенных пункта.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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