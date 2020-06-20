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Коронавирус в Крыму

Аксенов извинился за карантин в Крыму

09:11 суббота, 20 июня 2020
Аксенов извинился за карантин в Крыму

фото © Uznayvse.ru

Еще месяц назад Аксенов утверждал, что никакого сезона в этом году не будет.

Несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом в Крыму, глава Крыма Сергей Аксенов максимально ослабляет карантин на полуострове.

Более того, он уже извинился перед жителями России за действовавший ранее на полуострове карантин для приезжающих. Он отметил, что жесткие меры были необходимы из-за пандемии коронавируса.

«Хочется всем россиянам, согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты. Эти меры были необходимы. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор», - сказал Аксенов.

С 15 июня на полуострове отменили обязательный двухнедельный карантин в обсерваторах для приезжающих из других регионов страны. При этом в Крыму сохраняются ограничения для прибывших из-за границы.

Аксенов подчеркнул, что с каждым днем число приезжающих в Крым растет. «У нас сегодня 1335 коек в обсерваторах в общей сложности. В день выписывается около 50 человек, а приезжающих на обсерватор потенциально более 1000 ежедневно», - сказал Аксенов.

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