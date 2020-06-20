Ад в раю: крымчанин неделю выживал в тайге и смог выйти к людям

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Житель Симферополя Алексей Горченев, который пропал по дороге на лесную заимку и неделю блуждал по тайге в Енисейском районе, сумел сам найти выход.

44-летний мужчина исчез 11 июня — он вышел из поселка Остяцкое и пошел по лесной дороге на заимку Горченевская, однако до места так и не добрался. Родственники сами пытались искать его, а потом обратились в полицию и к спасателям.

Алексею Горченеву будет что рассказать жене и двум своим детям, когда в ближайшие дни вернется домой, в Симферополь. Как заблудился в тайге, как спасался от полчищ комаров и обеззараживал воду серебряным крестиком, чтобы пить. И дети обязательно спросят: «Папа, а ты медведей в лесу видел»?

Алексей родом из Енисейского района Красноярского края. Двадцать лет назад переехал в Крым, там у него дом, семья, работа. Навестить родственников на родине собирался давно, но никак не получалось. А тут появилась причина – похороны близкого человека. Когда прилетел в поселок Остяцкое, нахлынули воспоминаний. Решил навестить знакомых на лесной заимке. Которая, к слову, так и называется – Горченевская. Он – Горченев, а заимка Горченевская.

- Чуть-чуть с тропки сошел, и все так закрутилось, что потерял дорогу. У меня проблемы с позвоночником и ногами, первые два дня было очень тяжело, - рассказывает Алексей местному телеканалу «Енисей Информ». – Леса реально непроходимые. Тропические джунгли – это просто асфальт по сравнению с тем, что у нас. Рембо в наших местах вряд ли бы выжил.

Искать Алексея начали на второй же день. В тайге, где нет связи, люди заранее договариваются: куда идут и когда вернутся. Когда Алексей не вернулся с заимки, родные позвонили в полицию. Поисково-спасательный отряд вышел искать следы мужчины. Разделились на четыре группы, осматривали береговую линию, лесные дороги, заимки, пасеки, болота. Использовали квадрокоптер, подняли в воздух вертолет.

Сестра Наталья признается: страшно было от мысли, что Алексей встретится с медведем. А все остальное ему по силам – и пропитание найдет, и воду, и кров. Но мужчина признался, что страшнее косолапого для него стал местный гнус. Таежные комары крупнее и злее деревенских. Оводы приставучие, через одежду кусали. А мелкая мошка и вовсе наглая, она в лицо лезет, в глаза, в нос и уши. Хорошо, что мужчина взял с собой москитную сетку, а то ведь искусали бы лицо так, что – местная шутка – медведь бы испугался.

Разводил в лесу костер. Воду из ручьев набирал в пластиковую бутылку и клал туда серебряный крестик – чтобы дезинфицировать. Ел черемшу. И еще шоколадки: взял с собой десять штук, чтобы угостить детвору на заимке.

- Это было семь дней ада в раю. Слава богу, у меня сибирская закалка, так что присутствие духа я не терял. Я знал, что меня ищут, - говорит он.

На седьмой день набрел на бывший зимник, от него до Енисея и уже по берегу добрел до родной деревни. Сейчас придет в себя и полетит домой, в Крым.

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