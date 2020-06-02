Общество
Зубков рассказал, когда откроется парк львов «Тайган»
фото © Новости Крыма
Владелец двух крымских зоопарков Олег Зубков рассказал РИА Новости Крым, когда откроется парк львов «Тайган».
«12 июня мы откроем парк львов «Тайган». Есть еще работы, которые необходимо завершить», - сообщил Олег Зубков.
Зоопарк «Сказка», также принадлежащий ему, начал работу 1 июня.
«Мы довольны потоком людей. Благодарная публика. Учитывая, что рекламы как таковой мы делали, то поток очень хороший. Все люди надевали маски, соблюдали дистанцию. К счастью, территория парка достаточно большая, просторная, поэтому все рассредоточились по территории. Кафе мы еще не открывали, поэтому никаких проблем не было», - подчеркнул Олег Зубков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Укус льва в «Тайгане»: суд продлил меру пресечения Зубкову до 3 августа. Белогорский районный суд Крыма продлил меру пресечения по «запрету определенных действий» в отношении крымского бизнесмена, владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной.
В крымском «Тайгане» снова пополнение - родились четыре амурских тигренка. В парке львов «Тайган», который расположен в Белогорском районе Крыма, продолжается весенний беби-бум.
В «Тайгане» родился медвежонок. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков рассказал, что у пары живущих в его парке медведей родился детеныш.
Зубков рассказал о состоянии волчат, которых приютили в «Тайгане». Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков рассказал о состоянии волчат, которых ранее он приютил после смерти их матери.
Пропавший украинский военный задержан ФСБ в Крыму
Российская спецслужба обвиняет задержанного украинского военнослужащего «в нарушении госграницы».
В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Следователи в Крыму задержали мужчину по подозрению в совершении полового преступления и убийства шестилетней девочки в Ленинском районе.
Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий ряд ограничений из-за коронавируса в республике.
30 мая
Сезон не открыт, но на крымских пляжах уже запрещают купаться
На городском пляже в Балаклаве ввели запрет на купание.