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Общество

Зубков рассказал, когда откроется парк львов «Тайган»

13:46 вторник, 2 июня 2020
Белогорск
Зубков рассказал, когда откроется парк львов «Тайган»

фото © Новости Крыма

Владелец двух крымских зоопарков Олег Зубков рассказал РИА Новости Крым, когда откроется парк львов «Тайган».

«12 июня мы откроем парк львов «Тайган». Есть еще работы, которые необходимо завершить», - сообщил Олег Зубков.

Зоопарк «Сказка», также принадлежащий ему, начал работу 1 июня.

«Мы довольны потоком людей. Благодарная публика. Учитывая, что рекламы как таковой мы делали, то поток очень хороший. Все люди надевали маски, соблюдали дистанцию. К счастью, территория парка достаточно большая, просторная, поэтому все рассредоточились по территории. Кафе мы еще не открывали, поэтому никаких проблем не было», - подчеркнул Олег Зубков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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