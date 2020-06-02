За сутки в Крыму выписано 18 выздоровевших от коронавируса

За минувшие сутки в Крыму выписано 18 пациентов, излечившихся от СOVID-19. Всего с начала пандемии в республике выздоровели 247 человек.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Он уточнил, что в медицинских организациях продолжают лечение 136 пациентов с коронавирусом. Четверо зараженных находятся в тяжелом состоянии.

107 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 25 – в удовлетворительном состоянии.

По словам Лясковского, под медицинским наблюдением находятся 2628 крымчан, под динамическим наблюдением на дому – 1376 человек, в стационарах – 257 жителей республики. В обсерваторах пребывают 995 человек.

Кроме того, в больницах региона находятся 175 пациентов с внебольничной пневмонией, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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