Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Маски и презервативы: что нужно было крымчанам во время самоизоляции ● В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом ● В Крыму подтверждено пять новых случаев COVID-19 ● Для абитуриентов из Крыма отменили обсервацию на материковой Украине ● В отелях Крыма появится специалист по соблюдению предписаний Роспотребнадзора
За сутки в Крыму выписано 18 выздоровевших от коронавируса
За минувшие сутки в Крыму выписано 18 пациентов, излечившихся от СOVID-19. Всего с начала пандемии в республике выздоровели 247 человек.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Он уточнил, что в медицинских организациях продолжают лечение 136 пациентов с коронавирусом. Четверо зараженных находятся в тяжелом состоянии.
107 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 25 – в удовлетворительном состоянии.
По словам Лясковского, под медицинским наблюдением находятся 2628 крымчан, под динамическим наблюдением на дому – 1376 человек, в стационарах – 257 жителей республики. В обсерваторах пребывают 995 человек.
Кроме того, в больницах региона находятся 175 пациентов с внебольничной пневмонией, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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