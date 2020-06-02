Власти Ялты будут чествовать лучших в своей профессии горожан

Лучшие в своих отраслях ялтинцы будут отмечаться муниципалитетом.

Об этом заявила заместитель главы местной администрации Ирина Романец.

«У работников практически всех сфер деятельности есть свои профессиональные праздники. Поэтому накануне каждого месяца администрацией города в профильных организациях и на предприятиях Ялты будет собираться и обобщаться информация о лучших представителях профессий», – пояснила она.

По словам заместителя главы администрации Ялты, представители руководства города также намерены принимать участие в мероприятиях, которые будут готовиться к профессиональным праздникам, в том числе и чествовании настоящих мастеров своего дела или специальности.

«Без внимания администрации Ялты не останется ни один передовик своей сферы – житель муниципального образования», – заверила Ирина Романец.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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