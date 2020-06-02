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Власть

Власти Симферополя хотят найти «компромисс» с недовольными владельцами гаражей

Глава администрации Симферополя Елена Проценко провела встречу с представителями гаражного потребительского кооператива (ГПК) «Фаэтон» для решения проблемы с выделением кооперативу земельного участка, на котором размещены гаражи.

Ранее администрация приняла постановление о демонтаже гаражей, с чем владельцы объектов не согласились и направили обращение главе Крыма Сергею Аксенову.

«В апреле 2018 года администрацией Симферополя было принято постановление о демонтаже гаражей, расположенных на территории ГПК «Фаэтон». Нормативный акт был обжалован в судебных инстанциях, действие его было приостановлено. В сентябре 2019 года членам кооператива было отказано в предварительном предоставлении земельного участка в аренду. Основанием для отказа послужило нарушение норм Земельного кодекса РФ и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В частности, разрыв от сооружений для хранения легкового транспорта на автостоянках и паркингах вместимостью 51-100 машиномест до территорий школ должен составлять 50 метров», – сообщили в администрации по итогам встречи.

Не согласившись с отказом, представители гаражного кооператива обратились в суд с требованиями о признании незаконным отказа в предварительном согласовании.

Глава горадминистрации отметила, что власти найдут взаимовыгодные пути выхода из сложившейся ситуации. «Обсудили все обстоятельства, связанные с выделением земельного участка для его размещения. В дальнейшем будем работать над выработкой компромиссного решения, строго руководствуясь нормами действующего законодательства», – цитирует Проценко пресс-служба администрации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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