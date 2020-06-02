В Симферополе 13 капитальных зданий признали самостроями и определили под снос

Всего на заседании комиссии по демонтажу объектов, расположенных на территории крымской столицы без правовых оснований, решили участь почти трех сотен объектов, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Так, по информации начальника управления муниципального контроля администрации Симферополя Натальи Турченко, на рассмотрение комиссии были вынесены вопросы для принятия решения по сносу более 270 объектов, в их числе металлические гаражи, ограждения, стопперы, капитальные строения, а также нестационарные торговые объекты.

По 13 объектам капитального строительства приняты решения о признании их объектами самовольного строительства, возведенных с нарушением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Временных правил землепользования и застройки территории городского округа Симферополь Республики Крым, утвержденных решением Симферопольского городского совета от 28.04.2016 № 733.

Также в ходе повестки дня было принято решение о демонтаже металлических гаражей, которые размещены на улицах Кечкеметская, Гавена, Гагарина без надлежащих правовых оснований.

— По результатам работы комиссии будут приняты постановления о сносе объектов, размещенных без правовых оснований, а по истечении сроков, отведенных для добровольного сноса — проведены работы по демонтажу таких объектов в соответствии с требованиями законодательства, — отметила Наталья Турченко.

Кроме того, она добавила, что сотрудники администрации проводят постоянную работу по выявлению незаконно размещенных объектов, разъяснению собственникам и пользователям неправомерности их действий и необходимости добровольного демонтажа объектов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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