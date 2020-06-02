Власть
В Симферополе 13 капитальных зданий признали самостроями и определили под снос
Всего на заседании комиссии по демонтажу объектов, расположенных на территории крымской столицы без правовых оснований, решили участь почти трех сотен объектов, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Так, по информации начальника управления муниципального контроля администрации Симферополя Натальи Турченко, на рассмотрение комиссии были вынесены вопросы для принятия решения по сносу более 270 объектов, в их числе металлические гаражи, ограждения, стопперы, капитальные строения, а также нестационарные торговые объекты.
По 13 объектам капитального строительства приняты решения о признании их объектами самовольного строительства, возведенных с нарушением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Временных правил землепользования и застройки территории городского округа Симферополь Республики Крым, утвержденных решением Симферопольского городского совета от 28.04.2016 № 733.
Также в ходе повестки дня было принято решение о демонтаже металлических гаражей, которые размещены на улицах Кечкеметская, Гавена, Гагарина без надлежащих правовых оснований.
— По результатам работы комиссии будут приняты постановления о сносе объектов, размещенных без правовых оснований, а по истечении сроков, отведенных для добровольного сноса — проведены работы по демонтажу таких объектов в соответствии с требованиями законодательства, — отметила Наталья Турченко.
Кроме того, она добавила, что сотрудники администрации проводят постоянную работу по выявлению незаконно размещенных объектов, разъяснению собственникам и пользователям неправомерности их действий и необходимости добровольного демонтажа объектов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
С 1 июля в Крыму подорожает газ. В Республике Крым с 1 июля будут введены новые тарифы на природный газ, реализуемый населению.
Хватит ли воды: сколько ее осталось в водохранилищах Крыма. Пять водохранилищ Республики Крым к концу мая остаются наполненными на половину либо больше, чем на половину, четыре водохранилища – на треть или более чем на треть.
Часть Симферополя останется без света в первый день лета. Несколько улиц и садовых товариществ Симферополя 1 июня отключат от энергоснабжения.
Летние кафе и рестораны в Севастополе освободят от аренды. Предпринимателей Севастополя, организовавших открытые площадки кафе и ресторанов, освободили от арендной платы на два месяца – до 31 июля 2020 года.
В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Следователи в Крыму задержали мужчину по подозрению в совершении полового преступления и убийства шестилетней девочки в Ленинском районе.
В Крыму подтверждено пять новых случаев COVID-19
Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки подтверждена у 5 человек в Крыму.
Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий ряд ограничений из-за коронавируса в республике.
30 мая
Предприниматели Севастополя требуют выплатить им обещанные субсидии
Городской профсоюз микробизнеса подал в Арбитражный суд с иск требованием признать сферу пострадавшей от коронавируса и оказать положенную помощь.