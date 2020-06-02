В Севастополе военный застрелил сослуживца

Военнослужащий одной из воинских частей Севастополя случайно застрелил сослуживца во время тренировки в тире.

Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.

Согласно приговору, перед выполнением упражнения с оружием в форме «Дуэль», подсудимый не проверил оружие и снаряжение на отсутствие боеприпасов.

«При выполнении упражнения он произвел выстрел в потерпевшего и нанес сквозное огнестрельное пулевое ранение левой груди с повреждением крупного кровеносного сосуда (аорты) и левого легкого, которое сопровождалось массивной кровопотерей, что повлекло смерть последнего», - говорится в сообщении.

Гарнизонный военный суд Севастополя признал мужчину виновным по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Подсудимый полностью признал свою вину, ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму лейтенант Черноморского флота сбывал наркотики. Суд признал военнослужащего одной из воинских частей в Севастополе виновным в незаконном сбыте наркотиков.

Как пройдет авиапарад к 75-летию Победы в Севастополе и Керчи. Жители Керчи и Севастополя смогут увидеть 24 июня авиапарад в честь 75-летия Победы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В Украине испытали новую ракету, способную уничтожить Крымский мост. Украина испытала новый комплекс крылатых ракет «Нептун», стрельбы прошли на полигоне «Алиби» в Одесской области. Ранее экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты могут уничтожить Крымский мост за нескольких минут.

Похищение украинского военного на границе Крыма: новые подробности. Место несения службы украинского военного, которого предположительно похитили, от Крыма находится примерно в тысяче метров.