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Коронавирус в Крыму

В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом

В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом

фото © pixabay.com

За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

По информации властей, все заразившиеся контактировали с ранее заболевшими людьми и находились в режиме обсервации. 

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 168 человек, выздоровели - 136, трое умерли.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 79 человек, в городской больнице № 9 – 81. Под наблюдением по месту жительства – 1152», - рассказали в правительстве города.

С  1 июня на пунктах пропуска на въезде в Севастополь в обязательном порядке делается экспресс-тест на COVID: за минувшие сутки сделано 206 тестов.

Как сообщалось ранее, в Крыму выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике с начала пандемии зафиксировано 392 случая заражения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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На въезде в Севастополь начато экспресс-тестирование на COVID-19. В Севастополе с 1 июня введена система экспресс-тестирования на COVID-19 на пунктах пропуска при въезде в город.

В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца. Глава МЧС Крыма Сергей Шахов сообщил, что по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова масочный режим на территории полуострова продлен на два месяца.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом

В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

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