Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму подтверждено пять новых случаев COVID-19 ● Для абитуриентов из Крыма отменили обсервацию на материковой Украине ● В отелях Крыма появится специалист по соблюдению предписаний Роспотребнадзора ● Российский премьер оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Крыму ● На въезде в Севастополь начато экспресс-тестирование на COVID-19
В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом
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За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
По информации властей, все заразившиеся контактировали с ранее заболевшими людьми и находились в режиме обсервации.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 168 человек, выздоровели - 136, трое умерли.
«На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 79 человек, в городской больнице № 9 – 81. Под наблюдением по месту жительства – 1152», - рассказали в правительстве города.
С 1 июня на пунктах пропуска на въезде в Севастополь в обязательном порядке делается экспресс-тест на COVID: за минувшие сутки сделано 206 тестов.
Как сообщалось ранее, в Крыму выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике с начала пандемии зафиксировано 392 случая заражения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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