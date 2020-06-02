В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом

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За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

По информации властей, все заразившиеся контактировали с ранее заболевшими людьми и находились в режиме обсервации.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 168 человек, выздоровели - 136, трое умерли.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 79 человек, в городской больнице № 9 – 81. Под наблюдением по месту жительства – 1152», - рассказали в правительстве города.

С 1 июня на пунктах пропуска на въезде в Севастополь в обязательном порядке делается экспресс-тест на COVID: за минувшие сутки сделано 206 тестов.

Как сообщалось ранее, в Крыму выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике с начала пандемии зафиксировано 392 случая заражения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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