В России вводят трехзначные коды регионов автомобильных номеров

МВД России расширило число комбинаций на автомобильных номерах. Кодом региона Алтайского края станет 222, Владимирской области – 333, Костромской области – 444, Омской области – 555, Москвы – 999.

По некоторым данным в Свердловской области может появиться код 666.

МВД России внесло изменения в ведомственный приказ №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что органы ГИБДД будут присваивать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися на 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Напомним, ранее трехзначные номера регионов могли начинаться только с цифр 1 и 7.

Причиной внесения изменений стал рост числа регистрируемых автомобилей, номеров стало не хватать. Кроме того, с 1 января 2020 года термины «госрегномер» и «госрегзнак» разделили. Первый означает сочетание букв-цифр, второй представляет собой металлическую пластину для печати номера. В случае, если автовладелец желает зарегистрировать авто не по месту регистрации, отдел ГИБДД выдает номер, а знак нужно напечатать в аккредитованной фирме за свой счет.

Однако становиться в очередь за новыми номерами пока не стоит. По мнению экспертов, даже лидер по продажам автотранспорта Москва обеспечена «старыми» номерами на ближайшие два года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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