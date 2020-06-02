В отелях Крыма появится специалист по соблюдению предписаний Роспотребнадзора

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Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для работы гостиниц и иных средств размещения, сообщает пресс-служба Минкурортов РК.

Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для работы гостиниц и иных средств размещения. Перед началом работы приема туристов гостиницам рекомендуется провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, очистки систем вентиляции и кондиционеров. Запас дезсредств должен составлять не менее 5 дней. Контролировать и соблюдать выполнение всех предписаний Роспортебнадзора должен специально назначенный сотрудник гостиницы.

Для так называемого «входного фильтра» при заселении необходимо обязательное проведение термометрии гостей бесконтактным способом. Термометрия также должна производиться не менее 1 раза в день. Учитывать преимущественно одноместное или семейное размещение.

При выявлении гостей или персонала с признаками ОРВИ незамедлительно сообщать в медицинские учреждения и предоставить условия для изоляции. Согласно документу, при выявлении больного с новой коронавирусной инфекцией объем и перечень необходимых мероприятий будут определять должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование.

При допуске на работу персонала необходимо его обследование на новую коронавирусную инфекцию.

Гостиницам также рекомендуется ввести специальные мобильные приложения для экспресс-заселения и выселения, бесконтактного открытия дверей в номера и другие помещения, поощрять безналичные способы оплаты.

Роспотребнадзор также рекомендует организовать питание гостей в номерах или по меню. В случае, если в гостинице питание организовано по принципу «шведского стола», должна быть нанесена сигнальная разметка об информировании посетителей о социальной дистанции. Рекомендуется использовать одноразовую посуду, а при использовании многоразовой иметь необходимый запас для ее дезинфекции.

Также рекомендуется утром или вечером проводить дезинфекцию на открытых пространствах: в беседках, на детских игровых площадках. При наличии пляжа – дезинфекция медицинского и спасательного постов и обработка шезлонгов после каждого гостя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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