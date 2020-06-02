Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За сутки в Крыму выписано 18 выздоровевших от коронавируса ● Маски и презервативы: что нужно было крымчанам во время самоизоляции ● В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом ● В Крыму подтверждено пять новых случаев COVID-19 ● Для абитуриентов из Крыма отменили обсервацию на материковой Украине
В Крыму шести тысячам семей отказали в президентских выплатах на детей
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Более 120 тысяч крымских семей получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в рамках мер поддержки в период пандемии.
Однако 6 тысяч заявлений приняты не были.
Об этом сообщила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по РК Людмила Пупышева на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19.
Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил ряд дополнительных мер поддержки для семей с детьми. Так, с 1 июня в России осуществляется разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до наступления 16-летнего возраста. Также родители детей до трех лет могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь.
«Вчера Пенсионный фонд по республике произвел первый транш платежа. Мы обработали более 135 тысяч заявлений, по 120 тысяч из них приняли положительные решения, что позволило вчера заплатить людям по 10 тысяч на каждого ребенка. По шести тысячам заявлений были приняты отказные решения в связи с неправильно поданными данными», - уточнила Пупышева.
Одной из причин отказа на выплаты стали неправильно указанные данные расчетного счета заявителя. Она также уточнила, что в первый день лета выплату получили 189 тысяч детей.
В мае в ПФР поясняли, что многодетные семьи подают одно заявление на всех детей. Но если мама имеет право и на единовременную, и ежемесячную выплату, она заполнит два заявления: один документ на 10-тысячную выплату, второй – на ежемесячную в размере 5 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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