В Крыму решили, что реализуют 180 инвестиционных проектов

На территории Республики Крым продолжается сопровождение 180 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности, торговли и услуг, курортов и туризма, строительства.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РК.

— На сегодняшний день на сопровождении у специализированной организации по работе с инвесторами — Корпорации развития Республики Крым находятся 180 проектов на общую сумму 127 млрд рублей. Специалисты консультируют, подбирают инвестплощадки, помогают правильно оформить документы, вносят корректировки в технико-экономическое обоснование, редактируют бизнес-планы. В мае сотрудники Корпорации оказали 151 консультацию инвесторам, подписали 10 соглашений о подборе инвестиционной площадки, подготовили 10 паспортов и актуализировали 37 потенциальных инвестплощадок, отснято еще 20 площадок с дальнейшим преобразованием в 360, подготовлено 4 технико-экономических обоснования, внесены корректировки в 9 ТЭО по реализующимся проектам, — сообщил министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

Министр отметил, что сотрудники Корпорации продолжают выездные осмотры, чтобы оценить стадию реализации проектов.

— За месяц проведен выездной осмотр 25 инвестиционных проектов. Так, специалисты посетили строительную площадку автоцентра в Симферопольском районе, инициированную ООО «Автостар». В настоящий момент строители возвели каркас здания, установили стеклянную витрину. Также на земельном участке проводятся работы по подключениям к инженерным сетям. Объем инвестиций в проект 82,8 млн рублей, — сообщил глава министерства.

В Белогорском районе ООО «Менгир» инвестирует в модернизацию устаревшего производственного комплекса ГП «Совхоз-завод «Предгорье».

— Инвестор закупил новое оборудование и проводит сельскохозяйственные работы. Весной этого года заложено 8 га яблоневого сада и 2 га сливы. Параллельно с 10 гектарами сада высажены 100 тысяч саженцов в школку, осенью предприятие планирует заложить еще 40 га сада. Идея инвестиционного проекта заключается в получении продуктов с минимальным использованием, а по возможности и полным отсутствием химической обработки, — отметил Дмитрий Шеряко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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