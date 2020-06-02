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Коронавирус в Крыму

В Крыму подтверждено пять новых случаев COVID-19

10:05 вторник, 2 июня 2020
В Крыму подтверждено пять новых случаев COVID-19

фото © strana.ua

Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки подтверждена у 5 человек в Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 1 июня на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Три из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, два – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал Аксенов.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 392 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 247 пациентов, 11 человек скончались.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространении на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о возобновлении работы объектов санаторно-курортного комплекса с 15 июня. Это будет происходить в три этапа. Первыми откроются учреждения с медицинской лицензией. Они смогут принимать только внутренних туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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