Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Для абитуриентов из Крыма отменили обсервацию на материковой Украине ● В отелях Крыма появится специалист по соблюдению предписаний Роспотребнадзора ● Российский премьер оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Крыму ● На въезде в Севастополь начато экспресс-тестирование на COVID-19 ● В Севастополе заявили об открытии ресторанов и спортклубов
В Крыму подтверждено пять новых случаев COVID-19
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Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки подтверждена у 5 человек в Крыму.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 1 июня на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Три из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, два – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал Аксенов.
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 392 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 247 пациентов, 11 человек скончались.
В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространении на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о возобновлении работы объектов санаторно-курортного комплекса с 15 июня. Это будет происходить в три этапа. Первыми откроются учреждения с медицинской лицензией. Они смогут принимать только внутренних туристов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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