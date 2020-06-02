В Крыму под медицинским наблюдением находится 2628 человек

Под медицинским наблюдением в медицинских учреждениях Крыма и на дому находится 2628 человек.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Республики Крым за истекшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— Всего под медицинским наблюдением находится 2628 человек. За последние сутки взяты под наблюдение 190, снято 19 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1376 человек. В стационарах 257 человек, поступило 10, выписано 34 человека.

Также на лечении в стационарах находится 175 пациентов с внебольничной пневмонией, 12 из них «тяжелых», — сообщил Лясковский.

Также, по словам замминистра здравоохранения, число госпитализированных за истекшие стуки с диагнозом «внебольничная пневмония» составило 9 человек, выписано с выздоровлением 16 человек.

— В обсерваторах количество человек увеличивается. Всего 995 человек, изолировано за сутки со всех мест 129 человек и выбыло 22 человека, — подытожил Лясковский.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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