В Крыму ОМОН проводит обыски у крымских татар

Силовики около 8 часов утра пришли в дом 65-летней крымской татарки Шейде Асановой, которая живет одна.

Силовики пришли с обысками в дом к 65-летней крымской татарке Шейде Асановой в селе Курское Белогорского района Крыма. Об этом со ссылкой на общественного защитника Сеита-Османа Каралиева сообщает Крымская солидарность.

«Приехали в районе 8 часов утра. Шейде Асанова живет одна, визит силовиков был для нее неожиданностью. Успела сообщить по телефону дочери и зятю. Моментально собрались односельчане и родственники, потому что мы все живем уже много лет в такой атмосфере, когда вот так в дом постучаться силовики могут к каждому», - сказал Каралиев.

Отмечается, что обыск проходил по постановлению Киевского райсуда от 3 марта 2020 года. Силовики сообщили Асановой о том, что ищут документы или предметы, связанные с уголовным делом, в рамках которого проходит ее сын. По итогам обыска, документов или предметов, имеющих значение для следствия - не найдено. Ее сын - Рустем Асанов с 2016 года проживает в Украине.

«Я думала, что случилось что-то с моей пожилой мамой. Сразу открыла дверь. Оружие, символика отряда Номана Челебиджихана есть? Я им сказала: «Смотрите, пожалуйста. У меня ничего нет». Осмотрели дом и написали¸ что при обыске ничего не обнаружено и ушли. От показаний я отказалась», - рассказала Шейде Асанова.

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