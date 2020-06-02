Власть
В Крыму бригадира рыбопромысла оштрафовали за неучтенное судно
Черноморский районный суд назначил штраф бригадиру рыбромыслового предприятия за использование незарегистрированного судна.
Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Во время проверки деятельности по добыче камбалы-калкана пограничники выяснили, что судно, с помощью которого идет лов, не зарегистрировано в установленном законом порядке.
В итоге, против должностного лица, в данном случае - бригадира, был составлен административный протокол по статье «Нарушение должностным лицом правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов…», а судно изъято и отправлено на штрафстоянку.
Как уточнили в Пограничном управлении ФСБ России по РК, сумма штрафа составила более 17 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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