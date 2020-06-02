В Крыма ликвидировали еще одну наркоплантацию

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в селе Баланово Белогорского района были выявлены факты культивирования наркосодержащих растений.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

При обследовании частного домовладения оперативники обнаружили 123 куста конопли, которые произрастали в теплице, со следами ухода и культивирования. Установлено, что растения были специально высажены в лунки, регулярно поливались, а также удобрялись.

Общий объем изъятой зеленой массы составил несколько десятков килограммов.

Помимо этого, в подсобных помещениях на территории домовладения стражи порядка обнаружили вещество серо-зеленого цвета в сухом виде со специфическим запахом конопли. Экспертиза показала, что изъятые измельченные растительные побеги – наркотическое средство марихуана массой около 10 грамм.

По подозрению в культивировании наркосодержащих растений, а также в хранении наркотиков задержан 28-летний местный житель. В отношении него сотрудниками ОМВД России по Белогорскому району возбуждено уголовное дело по признакам ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков), а также ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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