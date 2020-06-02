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Власть

В Армянске перезахоронили останки Второй армии Долгорукова

17:47 вторник, 2 июня 2020
Армянск

Власти Армянска по требованию прокуратуры организовали перезахоронение останков 861 бойца Второй армии князя Долгорукова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Останки армии были найдены недалеко от Турецкого вала во время поисковых работ в сентябре 2017 года. Раскопки проводила Крымская региональная историко-патриотическая поисковая общественная организация «Память Перекопа». В массовом захоронении времен XVIII века были обнаружены человеческие останки и сопутствующий инвентарь.

С тех пор прошло больше двух лет, но за это время перезахоронить солдат и офицеров Второй армии администрация Армянска так и не удосужилась. Более того, как выяснилось в результате прокурорской проверки, ценное историческое наследие все это время хранилось в несоответствующих условиях – никаких условий для сохранности останков не создали.

«С учетом выявленных нарушений требований законодательства прокуратурой города в адрес главы администрации внесено представление об устранении нарушений законодательства и проведении перезахоронения», - заявили в прокуратуре.

В итоге, нарушения были устранены, а останки 861 солдата и офицера предали земле.

О проблемах с захоронением обнаруженных останков Второй армии Долгорукова ранее сообщал директор Центрального музея «Таврида» Андрей Мальгин. По его словам, находки, сделанные во время раскопок могил, представляют огромную ценность в культурном и историческом смысле.

Войска Долгорукова-Крымского вошли на полуостров в 1771 году. Тогда они взяли турецкие крепости Ор-Капу, Кафа, Арабат и другие. В 1774 году турки попытались взять реванш и высадили десант близ Алушты и Ялты, где произошли кровопролитные столкновения с русскими войсками.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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