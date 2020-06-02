Устройство для оповещения и вызова экстренных служб появилось в одном из парков Ялты

Появление устройства для оповещения и вызова экстренных служб в Пионерском парке Ялты позволит повысить уровень его безопасности.

Об этом заявил начальник департамента экономического развития местной администрации Эдуард Онацкий как куратор проекта по цифровизации городской среды «Умный город», в рамках которого на территории парка установлена современная многофункциональная колонна.

«Меры, направленные на повышение уровня общественной безопасности в ялтинском регионе, реализуются по поручению главы администрации Ялты Ивана Имгрунта. В частности, решение о необходимости разместить многофункциональную установку именно в недавно благоустроенном парке было принято по результатам заседания рабочей группы по информатизации при главе администрации», – пояснил Эдуард Онацкий.

По его словам, в число основных функций оборудования входит вызов экстренных служб и голосовое оповещение в случае чрезвычайной ситуации. «Кроме того, в колонне есть отсеки для аптечки и огнетушителя», – добавил куратор проекта и напомнил, что территория парка оснащена системой интеллектуального видеонаблюдения.

Эдуард Онацкий также подчеркнул, что в настоящее время устройство функционирует в тестовом режиме, однако при подтверждении его эффективности и востребованности аналогичные конструкции появятся и в других общественных местах города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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