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Власть

Украина засекретит «Стратегию деоккупации Крыма»

17:22 вторник, 2 июня 2020
Украина засекретит «Стратегию деоккупации Крыма»

фото © Новости Крыма

Часть документа с концепцией стратегии по возвращению полуострова будет открытой и публичной, в то время, как большая ее часть будет закрытой и тайной.

Украина планирует утвердить «стратегию деоккупацию Крыма» в 2020 году, при этом большая ее часть будет тайной. Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич рассказал в интервью Укринформу.

Он отметил, что возобновлен процесс наработки этой стратегии вместе с сотрудниками из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и СНБО.

«Не хотел бы ничего говорить по поводу временных рамок, но мы с коллегами считаем, что было бы хорошо иметь эту стратегию деоккупации уже в нынешнем году», - сказал Кориневич.

Он отметил, что рабочая группа на базе Минреинтеграции, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников, занимается разработкой этой стратегии.

«В то же время следует понимать, что отдельные наработки по этому поводу существуют в различных органах и министерствах: МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в представительстве президента - свой блок. И сейчас надо все это свести воедино», - рассказал Кориневич.

По его мнению, часть этой стратегии должна быть открытой и публичной, в то время, как большая ее часть будет закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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