Власть
Украина засекретит «Стратегию деоккупации Крыма»
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Часть документа с концепцией стратегии по возвращению полуострова будет открытой и публичной, в то время, как большая ее часть будет закрытой и тайной.
Украина планирует утвердить «стратегию деоккупацию Крыма» в 2020 году, при этом большая ее часть будет тайной. Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич рассказал в интервью Укринформу.
Он отметил, что возобновлен процесс наработки этой стратегии вместе с сотрудниками из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и СНБО.
«Не хотел бы ничего говорить по поводу временных рамок, но мы с коллегами считаем, что было бы хорошо иметь эту стратегию деоккупации уже в нынешнем году», - сказал Кориневич.
Он отметил, что рабочая группа на базе Минреинтеграции, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников, занимается разработкой этой стратегии.
«В то же время следует понимать, что отдельные наработки по этому поводу существуют в различных органах и министерствах: МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в представительстве президента - свой блок. И сейчас надо все это свести воедино», - рассказал Кориневич.
По его мнению, часть этой стратегии должна быть открытой и публичной, в то время, как большая ее часть будет закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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