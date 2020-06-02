Украина хочет разместить корабли НАТО в Керченском проливе

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Представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы мониторить ситуацию в Керченском проливе, передает «Укринформ».

«Мы говорим про то, что нам кажется целесообразным введение международного мониторинга и нахождение кораблей наших стран-партнеров, в частности стран НАТО, в районе Керченского с целью наблюдения за ситуацией при прохождении пролива», - сказал Антон Кориневич.

По его словам, корабли, идущие в порты Украины в среднем задерживаются на 17 часов.

«На обратном пути из Мариуполя или Бердянска в Черное море эти задержки составляют 20 часов», - заверил Антон Кориневич.

При этом он заявил, что пока страны-партнеры не проявляют какой-либо заинтересованности в том, чтобы ввести свои корабли в Керченский пролив, а мониторинг ситуации ведут только отдельные экспертные организации в Украине, которые занимаются вопросом Крыма.

Кроме того, Кориневич заявил о необходимости провести морскую границу между Украиной и Россией.

«Морские границы с РФ действительно не установлены, и необходимо принять все возможные средства для ее установления. Возможно, тут можно использовать процедуры, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву. Что же касается Азовского моря, то, согласно соответствующему договору, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними историческими водами двух стран, поэтому там нет границы», - сообщил представитель президента Украины в Крыму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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