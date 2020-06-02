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Происшествия

Следователи в Крыму задержали отца утонувшей шестилетней девочки

08:19 вторник, 2 июня 2020
Ленино
Следователи в Крыму задержали отца утонувшей шестилетней девочки

фото © Новости Крыма

Следователи задержали отца утонувшей в Ленинском районе Крыма шестилетней девочки.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Отец девочки задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время с ним проводятся все необходимые следственные действия», - сообщили в СК. 

Мужчина подозревается в оставлении своей дочери в опасности.

Поздним вечером 31 мая от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее шестилетней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. По данным следователей, мужчина оставил дочку без надлежащего присмотра и, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил ее исчезновения.

На месте происшествия был организован поиск ребенка, в операции принимали участие правоохранители, волонтеры движения «Лиза Алерт», сотрудники МЧС. Днем 1 июня тело девочки было найдено на дне Северо-Крымского канала недалеко от места, где ее видели в последний раз.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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