Происшествия
Следователи в Крыму задержали отца утонувшей шестилетней девочки
фото © Новости Крыма
Следователи задержали отца утонувшей в Ленинском районе Крыма шестилетней девочки.
Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Отец девочки задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время с ним проводятся все необходимые следственные действия», - сообщили в СК.
Мужчина подозревается в оставлении своей дочери в опасности.
Поздним вечером 31 мая от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее шестилетней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. По данным следователей, мужчина оставил дочку без надлежащего присмотра и, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил ее исчезновения.
На месте происшествия был организован поиск ребенка, в операции принимали участие правоохранители, волонтеры движения «Лиза Алерт», сотрудники МЧС. Днем 1 июня тело девочки было найдено на дне Северо-Крымского канала недалеко от места, где ее видели в последний раз.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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