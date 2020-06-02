Сезон не открыт, но на крымских пляжах уже запрещают купаться

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На городском пляже в Балаклаве ввели запрет на купание.

Об этом сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин.

«По данным социально-гигиенического мониторинга морская вода на основных рекреационных зонах соответствует нормативам. Единственное превышение у нас по микробиологическим показателям отмечено на городском пляже в бухте Балаклава, вынесено соответствующее решение о запрещении купания», – сказал Проскурин в эфире «НТС Севастополь».

Ранее сообщалось, что в Севастополе готовят пляжи к курортному сезону, несмотря на пандемию коронавируса.

В Севастополе режим самоизоляции отменили 18 мая. Режим повышенной готовности продолжает действовать до 15 июня, но при этом власти с 1 июня снимают ряд ограничений.

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