Курортный сезон
Развитие сюжета: Отельеры рассказали о ценах и спросе на крымский отдых этим летом ● В Крыму запустят электронную систему учета туристов ● Крым обещают открыть для российских туристов только через месяц ● Курортную сферу в Крыму запустят в три этапа ● Минкурортов Крыма и отельеры обсудят подготовку гостиниц к сезону
Сезон не открыт, но на крымских пляжах уже запрещают купаться
фото © Крым.реалии
На городском пляже в Балаклаве ввели запрет на купание.
Об этом сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин.
«По данным социально-гигиенического мониторинга морская вода на основных рекреационных зонах соответствует нормативам. Единственное превышение у нас по микробиологическим показателям отмечено на городском пляже в бухте Балаклава, вынесено соответствующее решение о запрещении купания», – сказал Проскурин в эфире «НТС Севастополь».
Ранее сообщалось, что в Севастополе готовят пляжи к курортному сезону, несмотря на пандемию коронавируса.
В Севастополе режим самоизоляции отменили 18 мая. Режим повышенной готовности продолжает действовать до 15 июня, но при этом власти с 1 июня снимают ряд ограничений.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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