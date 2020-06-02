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Власть

Севастопольские депутаты рассказали о причинах массовой отставки

Севастопольские депутаты рассказали о причинах массовой отставки

фото © Крым.реалии

Депутаты Гагаринского райсовета Севастополя объяснили, почему они приняли решение подать в отставку.

Об этом говорилось в эфире телеканала «НТС Севастополь».

«Наши полномочия, как депутатов муниципалитета, не просто ограничены, они отсутствуют. Иногда бывают ситуации, что мы даже не знаем о тех вещах, что происходят в нашем Гагаринском районе», – отмечает депутат Елена Яковлева.

Еще один депутат Сергей Дондук добавил, что «совет в нынешнем его составе не справляется с теми запросами, которые существуют в районе».

Глава совета Алексей Ярусов отметил, что «никаких «подковерных заговоров здесь нет».

«Считаю, что депутаты пошли на правильный шаг. Решение взвешенное», – сказал Ярусов.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 7 из 14 депутатов Гагаринского райсовета подали заявления на прекращение полномочий досрочно.

8 сентября 2019 года власти провели в Крыму и Севастополе выборы депутатов крымского парламента и местных советов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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