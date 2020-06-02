Власть
Севастопольские депутаты рассказали о причинах массовой отставки
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Депутаты Гагаринского райсовета Севастополя объяснили, почему они приняли решение подать в отставку.
Об этом говорилось в эфире телеканала «НТС Севастополь».
«Наши полномочия, как депутатов муниципалитета, не просто ограничены, они отсутствуют. Иногда бывают ситуации, что мы даже не знаем о тех вещах, что происходят в нашем Гагаринском районе», – отмечает депутат Елена Яковлева.
Еще один депутат Сергей Дондук добавил, что «совет в нынешнем его составе не справляется с теми запросами, которые существуют в районе».
Глава совета Алексей Ярусов отметил, что «никаких «подковерных заговоров здесь нет».
«Считаю, что депутаты пошли на правильный шаг. Решение взвешенное», – сказал Ярусов.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 7 из 14 депутатов Гагаринского райсовета подали заявления на прекращение полномочий досрочно.
8 сентября 2019 года власти провели в Крыму и Севастополе выборы депутатов крымского парламента и местных советов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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