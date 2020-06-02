Российским компаниям разрешили не возвращать деньги за отмененные поездки

Совет Федерации разрешил российским компаниями не возвращать деньги клиентам, у которых отменились поездки и бронирования из-за пандемии коронавируса.

Соответствующий законопроект был одобрен сенаторами.

Согласно введенным изменениям, правила компенсации за отмененные поездки на воздушном, железнодорожном и другом транспорте могут быть изменены в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, сообщает НСН.

Самим компаниям предложили новый формат — выдача клиентам ваучеров на будущие поездки вместо возврата живых денег. О том, что готовятся соответствующие изменения, некоторые СМИ сообщали уже в начале мая.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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