Власть
Российским компаниям разрешили не возвращать деньги за отмененные поездки
Совет Федерации разрешил российским компаниями не возвращать деньги клиентам, у которых отменились поездки и бронирования из-за пандемии коронавируса.
Соответствующий законопроект был одобрен сенаторами.
Согласно введенным изменениям, правила компенсации за отмененные поездки на воздушном, железнодорожном и другом транспорте могут быть изменены в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, сообщает НСН.
Самим компаниям предложили новый формат — выдача клиентам ваучеров на будущие поездки вместо возврата живых денег. О том, что готовятся соответствующие изменения, некоторые СМИ сообщали уже в начале мая.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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