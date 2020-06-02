Река в Крыму может полностью пересохнуть из-за отсутствия осадков

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Из-за отсутствия этой весной существенных осадков в Крыму к концу июня может пересохнуть река Черная, находящаяся на юго-западе полуострова.

Об этом говорится в отчете крымского гидрометцентра о состоянии рек региона в мае.

«Отсутствие существенных осадков в весенний период и малоснежная зима способствовали установлению ранней, нехарактерной для этого времени года межени (самый низкий уровень воды в водоеме – ред.) не только в бассейнах малых рек северного предгорья и ЮБК, но и в бассейнах основных рек. При сохранении неблагоприятной синоптической обстановки, во второй половине июня пересохнет река Черная выше Чернореченского водохранилища», – сказано в отчете.

Метеорологи отмечают, что осадки в мае были кратковременными и крайне неравномерно распределялись по территории речных бассейнов.

Кроме того, приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское – 1,62 млн кубометров, Симферопольское – 0,8 млн, Счастливое – 0,4 млн, Чернореченское – 0,26 млн кубометров.

«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85.16 млн кубометров, что на 9,62 млн кубов меньше, чем месяц назад», – добавили в гидрометцентре.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110 млн кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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