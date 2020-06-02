Пропавший украинский военный задержан ФСБ в Крыму

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Российская спецслужба обвиняет задержанного украинского военнослужащего «в нарушении госграницы».

В Крыму сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым был задержан украинский военный, который «незаконно пересек границу РФ». Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

«Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения», - сообщают в ЦОС.

Российские силовики уточнили, что речь идет военнослужащем Добринском Е. В. «Во время досмотра у украинского военного было обнаружено вещество зеленого цвета, предположительно, наркотик», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Украинскому военному грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 30 мая в районе полуострова Чонгар на наблюдательном посту пропал военнослужащий одного из подразделений ВСУ.

Накануне СМИ сообщали, что этот военный якобы вышел на связь и позвонил сослуживцу. Утверждалось, что речь идет о военнослужащем 95-й десантно-штурмовой бригады, которого зовут Евгений Добринский. По предварительным данным, его схватили неизвестные в 200 метрах от наблюдательного поста.

В тексте использованы материалы: РИА Крым, Корреспондент

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