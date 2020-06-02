Прогноз погоды в Крыму на вторник 2 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 2 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 62 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 88 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 88 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 98 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 99 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 17, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 16, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 17, в Сочи - 19, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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