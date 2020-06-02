Власть
Получивший взятку сотрудник «Воды Крыма» предстанет перед судом
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении инженера государственного унитарного предприятия «Вода Крыма», который потребовал 50 тыс рублей за сокрытие выявленного им несанкционированного подключения к сетям водопровода.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мастера абонентской службы одного из филиалов ГУП РК «Вода Крыма», – говорится в сообщении. – Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».
Сотрудника госпредприятия обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия в пользу взяткодателя. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Обвиняемый получил 50 тыс рублей от жительницы Симферополя за несоставление акта обследования потребителя и сокрытия тем самым выявленных им фактов самовольного подключения к сетям водоснабжения, отсутствия прибора учета воды, а также использования ресурсов водоснабжения и водоотведения в отсутствие договорных отношений с филиалом «Воды Крыма». Полицейские задержали инженера с поличным во время получения денег.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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