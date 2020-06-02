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Власть

Получивший взятку сотрудник «Воды Крыма» предстанет перед судом

11:53 вторник, 2 июня 2020

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении инженера государственного унитарного предприятия «Вода Крыма», который потребовал 50 тыс рублей за сокрытие выявленного им несанкционированного подключения к сетям водопровода.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мастера абонентской службы одного из филиалов ГУП РК «Вода Крыма», – говорится в сообщении. – Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

Сотрудника госпредприятия обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия в пользу взяткодателя. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Обвиняемый получил 50 тыс рублей от жительницы Симферополя за несоставление акта обследования потребителя и сокрытия тем самым выявленных им фактов самовольного подключения к сетям водоснабжения, отсутствия прибора учета воды, а также использования ресурсов водоснабжения и водоотведения в отсутствие договорных отношений с филиалом «Воды Крыма». Полицейские задержали инженера с поличным во время получения денег.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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