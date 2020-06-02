Полицейские поймали серийных автоворов в Джанкое

Крымские полицейские поймали двух мужчин, которые совершили серию краж из автомобилей в Джанкое.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Поступил ряд сообщений от жителей Джанкоя о кражах имущества из их автомобилей, припаркованных во дворах многоэтажек, – говорится в сообщении. – В ходе оперативных мероприятий и снятия информации с камер наружного видеонаблюдения был установлен автомобиль, на котором предположительно передвигались злоумышленники».

В ведомстве отметили, что оперативники установили владельца транспортного средства и место его проживания, где и задержали первого фигуранта. Злоумышленник дал признательные показания. Вскоре было установлено местонахождение и его соучастника. «Задержанными оказались ранее судимые за имущественные преступления 25-летний житель Симферополя и его 23-летний приятель из Симферопольского района. Оба злоумышленника признались в содеянном», – добавили в МВД.

В отношении задержанных возбуждено три уголовных дела по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ – тайное хищение имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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