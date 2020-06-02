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Власть

Подрядчик вернул грифонов на Митридатскую лестницу в Керчи

12:24 вторник, 2 июня 2020
Керчь

Подрядчик реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи установил на прежнее место фигуры грифонов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

«В Керчи продолжается реконструкция Митридатских лестниц. Строители компании «Баварский дом» практически завершили работы на первом и втором ярусах. Сегодня исторический момент в процессе масштабной керченской реставрации – на Большую Митридатскую лестницу установили грифонов», – написал Бороздин.

Он напомнил, что грифоны были воссозданы скульптором Андреем Голубевым из мраморной крошки. «Теперь они, как и прежде, будут охранять главную достопримечательность города Керчи, символизируя его античное прошлое», – резюмировал Бороздин.

Также глава администрации обратил внимание, что запланирована «большая работа» по архитектурной подсветке лестничных пролетов. Лампы встроены над каждой из балюстрад, а также в нижней части яруса. Уже состоялось подключение и первичное тестирование.

Реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц, а также прокладка инженерных коммуникаций и благоустройство территории должна завершиться к 1 сентября 2020 года. Цена контракта составляет 651,6 млн рублей, подрядчиком выступает компания «Баварский дом». Митридатские лестницы были закрыты для посещения в связи с реконструкцией в начале сентября 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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