Происшествия
Ночью в Евпатории сгорели «Лексус» и «Лада»
В час ночи в службу спасения поступило сообщение о том, что в Евпатории горят два автомобиля.
Об этом сообщили в крымском МЧС.
К месту вызова было направили отделение 23 пожарно-спасательной части 5 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
— По прибытию на место установлено, что горит автомобиль «Лексус джип» и багажный отсек «Лада калина» на площади 6 м2. Угрозы распространения нет, пострадавших нет, — рассказали в МЧС.
Возгорание оперативно ликвидировано в 01:52 на площади 6 м2. Причина пожара устанавливается.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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