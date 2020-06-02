Маски и презервативы: что нужно было крымчанам во время самоизоляции

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Во время пандемии коронавируса грузопоток по России упал в среднем на 30-35% процентов, в том числе в Крыму.

Однако не по всем грузам был спад, спрос на некоторые товары вырос, рассказал глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, лидирующие позиции заняли медицинские препараты и средства индивидуальной защиты – прирост в перевозках этих товаров составил 213%.

«Увеличение объемов также зафиксировано в поставках косметических средств, детских товаров, книг, спортивного инвентаря, и что любопытно – на 15% увеличились объемы поставок товаров для взрослых и презервативов», - уточнил Цуркин.

Доставка же других видов товаров «просела».

«Больше всех, по нашим данным, пострадал сегмент одежды и обуви. Снижение доставок по эти категориям в районе 77%. Также сократились доставки товаров для активного отдыха, для рыбалки, подарки и сувениры», - рассказал глава ассоциации.

Он также добавил, что из-за снижения объема ввоза грузов в Крым ценник на грузоперевозки из республики впервые за шесть лет подскочил вверх.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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