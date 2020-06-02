Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.3
воздух +15
море +15

Коронавирус в Крыму

Маски и презервативы: что нужно было крымчанам во время самоизоляции

13:18 вторник, 2 июня 2020
Маски и презервативы: что нужно было крымчанам во время самоизоляции

фото © pixabay.com

Во время пандемии коронавируса грузопоток по России упал в среднем на 30-35% процентов, в том числе в Крыму.

Однако не по всем грузам был спад, спрос на некоторые товары вырос, рассказал глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, лидирующие позиции заняли медицинские препараты и средства индивидуальной защиты – прирост в перевозках этих товаров составил 213%.

«Увеличение объемов также зафиксировано в поставках косметических средств, детских товаров, книг, спортивного инвентаря, и что любопытно – на 15% увеличились объемы поставок товаров для взрослых и презервативов», - уточнил Цуркин.

Доставка же других видов товаров «просела».

«Больше всех, по нашим данным, пострадал сегмент одежды и обуви. Снижение доставок по эти категориям в районе 77%. Также сократились доставки товаров для активного отдыха, для рыбалки, подарки и сувениры», - рассказал глава ассоциации.

Он также добавил, что из-за снижения объема ввоза грузов в Крым ценник на грузоперевозки из республики впервые за шесть лет подскочил вверх.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму подтверждено пять новых случаев COVID-19. Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки подтверждена у 5 человек в Крыму.

Крымские медики возобновили проведение процедур ЭКО. Медицинские организации Республики Крым возобновили проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Российский премьер оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Крыму. За последнюю неделю в Крыму, Севастополе и ряде других регионов прирост заболеваемости COVID-19 не превышает 2%.

На въезде в Севастополь начато экспресс-тестирование на COVID-19. В Севастополе с 1 июня введена система экспресс-тестирования на COVID-19 на пунктах пропуска при въезде в город.

Власть
Пропавший украинский военный задержан ФСБ в Крыму

Пропавший украинский военный задержан ФСБ в Крыму

Российская спецслужба обвиняет задержанного украинского военнослужащего «в нарушении госграницы».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом

В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Происшествия
Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Крыму

Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Крыму

Следователи в Крыму задержали мужчину по подозрению в совершении полового преступления и убийства шестилетней девочки в Ленинском районе.

Курортный сезон
Сезон не открыт, но на крымских пляжах уже запрещают купаться

Сезон не открыт, но на крымских пляжах уже запрещают купаться

На городском пляже в Балаклаве ввели запрет на купание.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации