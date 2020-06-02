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Власть

Крымские медики возобновили проведение процедур ЭКО

08:15 вторник, 2 июня 2020

Медицинские организации Республики Крым возобновили проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК со ссылкой на главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью Игоря Лившица.

«В медицинских организациях Республики Крым возобновилось проведение процедуры ЭКО, – говорится в сообщении. – Выдача направлений на ЭКО проходит по месту подачи документов – в регистратуре Перинатального центра».

Лившиц уточнил, что проведение процедуры предусматривает предупредительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции – пациентки должны пройти обязательное терапевтическое обследование и анкетирование на тему о перенесенных вирусных заболеваний в течение двух месяцев до момента подачи документов на ЭКО.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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