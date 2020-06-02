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«Князь Владимир» не дошел до крымских берегов: что произошло
фото © Крым.реалии
Российское судно «Князь Владимир», которое курсирует в Крым, не смогло начать навигацию в этом году.
Оператор лайнера сообщил об отмене рейсов до середины июля из-за пандемии коронавируса. Таким образом, лайнер, в который ранее вложили десятки миллионов рублей, теряет как минимум половину сезона.
Бывший автомобильный паром, который теперь называется «Князь Владимир», курсирует по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи с 2017 года. Он был запущен по инициативе президента России Владимира Путина. Это единственное в России пассажирское судно, которое заходит в санкционную зону полуострова.
С момента выхода судна на этот маршрут его настигают одна неудача за другой. В предыдущие годы лайнер то ходил полупустым, то у него возникли технические проблемы. Теперь же начать навигацию ему помешал коронавирус.
Навигация «Князя Владимира» ежегодно начиналась в мае и завершалась в октябре. Однако в этом году он пока не выходил из порта Сочи в связи с пандемией коронавируса. В конце мая в российском ООО «Черноморские круизы», которое организовывает рейсы на судне, заявили об отмене круизов.
«В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края на основании постановления главы Краснодарского края от 21 мая 2020 сообщаем, что ближайшие круизы отменяются. Ориентировочная дата возобновления круизов – середина июля 2020 года. Информация о начале навигации будет предоставлена после согласования в Министерстве транспорта России», – сообщили в компании.
Когда можно будет воспользоваться услугами, в «Черноморских круизах» уточнить затруднились, рекомендовав узнавать это ближе к датам брони.
Состоится ли старт навигации лайнера в этом году, в «Черноморских круизах» ответить затруднились, рекомендовав «следить за информацией на сайте».
Туристам, купившим каюты на отмененные рейсы, предлагают перенести дату путешествия на любую другую в навигации 2021 года. «Переносы осуществляются на условиях сохранения первоначальной стоимости, категории кают и состава гостей», – утверждает оператор.
Сейчас лайнер находится в порту Сочи.
Круизное пассажирское сообщение в Черноморском регионе, которое прекратилось в постсоветское время, указом Владимира Путина возобновили в 2017 году. Для организации таких туров федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» учредило ООО «Черноморские круизы», через которое российские власти приобрели почти 50-летний корабль, который ранее использовался в качестве автомобильного парома.
Судно регулярно преследуют неудачи. Во время пробного рейса в мае 2017 года оно экстренно изменило маршрут. Официально в «Росморпорте» это не пояснили, но эксперты, следившие за передвижением «Князя Владимира», предположили, что это могло быть вызвано проблемами с двигателем.
По результатам первой навигации выяснилось, что «Князь Владимир» ходит полупустым из-за отсутствия желающих воспользоваться его услугами.
В 2018 году лайнер по техническим причинам вынужден был отменить тур на первый же рейс в рамках новой навигации. Оператор тогда пояснил, что причиной поломки стала «ошибка в системе мониторинга и контроля параметров механизмов судна».
Тогда же сообщалось о пожаре на его борту.
Выйти на рейс «Князю Владимиру» удалось только в конце лета. Однако его снова постигла неприятность – лайнер из-за непогоды несколько часов не мог зайти в порт Ялты и так и не дошел до Севастополя.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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