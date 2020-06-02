Общество
Какой сегодня праздник 2 июня
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Сегодня, 2 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День здорового питания (День отказа от излишеств в еде)
Фото xvatit.com
День здорового питания и отказа от излишеств в еде призван напомнить о том, что люди ответственны за то, чем питают свой организм. Пусть в этот день будет больше достоверной и полезной информации о том, какие пищевые привычки идут на благо здоровью и красоте, а какие вредны и опасны; как правильно построить свой рацион, чтобы он был вкусным, сбалансированным и не вел к избыточному весу.
День спутникового мониторинга и навигации
Фото Википедия
Всего лишь несколько десятилетий назад контролировать необходимые действия через спутниковые системы могли только военные ведомства. Сегодня в результате внедрения инновационных технологий во многие сферы жизнедеятельности общества количество потребителей этой услуги значительно увеличилось. Возможности спутникового мониторинга и навигаций на данный момент широко используются в хозяйственной деятельности, сфере природоохранных и экологических мероприятий. Спутниковые системы также доступны для широкого круга потребителей – простых людей.
Событие отмечают ученые, инженеры, специалисты, операторы, программисты, интеграторы, работающие в сфере спутникового мониторинга и навигации.
Тимофей Грядочник
Народный праздник «Тимофей Грядочник» отмечается 2 июня (по старому стилю - 20 мая). В церковном календаре это день почтения памяти святого Тимофея, князя Псковского, в миру благоверного князя Нальшанского Довмонта. Другие названия праздника: «Тимофей», «Тепловей», «Огуречник», «Огородное прясло». День Тимофея в народе прозвали Грядочником потому, что он приходил на фазу активных огородных работ. 2 июня было принято молиться святому Тимофею о хорошем урожае.
Также сегодня, 2 июня, отмечают такие праздники:
- День гражданской авиации Азербайджана
- Праздник падающих шкафов
- День запуска бумажных змеев и самолетиков
- День ананаса в Таиланде
- День выживших после рака (National Cancer Survivors Day) в США
- День любви к своему стоматологу (I Love My Dentist Day) в США
- День мороженого «Rocky Road» (National Rocky Road Day) в США
- День моряков в Исландии
- День отца в Литве
- День учителя в Венгрии
- День республики в Италии
- День железнодорожника в Словении
- День ветеранов (Decoration Day) в Канаде
- День памяти Христо Ботева в Болгарии
Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Александр, Иосиф, Нина, Никита, Фалалей, Алексей, Аскалон, Астерий, Довмонт, Завулон, Сосанна, Фалассий (Фалласий).
Что происходило 2 июня в прошлые годы
1474 - рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле, возводимый мастерами Кривцовым и Мышкиным.
1537 - специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.
1851 - штат Мэн (США) первым ввел на своей территории «сухой закон».
1857 - Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.
1859 - на острове Хонсю (Япония) основан город Йокогама.
1891 - по предложению ирландца МакКрума в футболе введено пенальти.
1897 - еженедельник «New York Journal», опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».
1910 - в голландской Новой Гвинее обнаружено племя пигмеев.
1924 - все индейцы США получили американское гражданство.
1953 - коронация Елизаветы II, королевы Великобритании. Впервые осуществлялась телетрансляция данного события.
1955 - День основания космодрома Байконур.
1964 - «Роллинг Стоунз» открыла свое первое американское турне концертом на стадионе города Линн (шт. Массачусетс).
1966 - спустя 12 лет Фрэнк Синатра опять оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night».
1968 - рукопись романа «Архипелаг ГУЛАГ», была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.
1981 - газета «Правда» обвинила правительство Польши в бездействии по отношении к врагам коммунизма.
1999 - Папа Иоанн Павел II благословил парковочный гараж Ватикана.
2004 - Национальный банк Белоруссии объявил конкурс на лучший графический знак национальной валюты. Победитель получит премию, а также возможность гордиться тем, что именно его знак можно будет увидеть во всех официальных сокращениях белорусского рубля.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 июня. Какие праздники будут завтра?
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