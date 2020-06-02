Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей под Бахчисараем

Два человека погибли при столкновении автомобилей Renault Kangoo и Lada Priora, произошедшем на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

По факту аварии начата проверка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По предварительной информации, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Renault, на автодороге Симферополь – Бахчисарай– Севастополь, двигаясь со стороны Бахчисарая в направлении Севастополя, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Lada Priora под управлением водителя 1985 года рождения, – сообщили в МВД. – В результате происшествия были смертельно травмированы два человека».

В МВД уточнили, что погибли водитель автомобиля Lada Priora и пассажир Renault.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД. К ликвидации последствий ДТП также привлекались спасатели. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Крыму, спасатели извлекли обоих пострадавших из автомобиля, одного из них – с помощью аварийно-спасательного инструмента, и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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