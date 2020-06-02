Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Крыму

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Следователи в Крыму задержали мужчину по подозрению в совершении полового преступления и убийства шестилетней девочки в Ленинском районе.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина», – сообщила Постнова. Установлено, что днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ребенка до дома. По дороге близкий друг семьи совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду.

«Данные обстоятельства в настоящее время подтверждены проведенной медицинской экспертизой, а также иными доказательствами, полученными в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий, в том числе, с использованием криминалистической техники и экспертных возможностей Главного следственного управления», – сообщила официальный представитель ведомства.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. «В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Им дана явка с повинной. С ним проводятся все необходимые следственные действия, направленные на детальное установление трагических событий», – сообщила Постнова.

Накануне вечером в рамках расследования пропажи шестилетней девочки был задержан ее отец. Он подозревается в оставлении ребенка в опасности. «Мужчина оставил дочку без надлежащего присмотра и, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил ее исчезновения», – отметили в СК.

Поздним вечером 31 мая от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее шестилетней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку.

На месте происшествия был организован поиск ребенка, в операции принимали участие правоохранители, волонтеры движения «Лиза Алерт», сотрудники МЧС. Днем 1 июня тело девочки было найдено на дне Северо-Крымского канала недалеко от места, где ее видели в последний раз.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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