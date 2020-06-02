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Для абитуриентов из Крыма отменили обсервацию на материковой Украине

09:08 вторник, 2 июня 2020

Абитуриенты из Крыма смогут поступать в вузы на материковой части Украины без прохождения 14-дневной обсервации.

Об этом со ссылкой на соответствующее постановление украинского правительства сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины.

Уточняется также, что прохождение ВНО не требуется для поступления в 91 университет, на базе которых действуют образовательные центры «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина».

«Совместно с Минобразования и Минздравом мы разработали крайне важные для абитуриентов с временно оккупированных Россией территорий Украины – Донбасса и Крыма, изменения. Согласно им, дети, которые планируют поступать в учреждения высшего образования вне перечня вузов по упрощенной процедуре, не должны проходить обсервацию. Аналогичные послабления распространяются и на одного человека, сопровождающего каждого из абитуриентов», – рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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