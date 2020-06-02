Аксенов пообещал крымским школьникам «настоящий выпускной»

Власти Крыма рассматривают вариант проведения всеобщего республиканского праздника выпускников, по примеру «Алых парусов» в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов на заседании Совета министров РК во вторник.

«К сожалению, выпускной у нас прошел в заочном режиме. И дети, и родители были расстроены. Все ожидали это событие, и получилось смазано из-за дистанционного процесса. Но нужно будет для крымских школьников сделать так, чтобы они почувствовали себя настоящими выпускниками», – сказал глава республики.

По словам Аксенова, на сегодняшний день создан оргкомитет, который разрабатывает предложения по организации и проведению соответствующего мероприятия.

«Надо сделать по выпуску какое-то республиканское большое мероприятие, условно наподобие «Алых парусов» в Питере. Мы обсуждаем, как сделать, чтобы выпускной для всех запомнился на всю жизнь», – отметил он.

Предложения по проведению праздника выпускников в Крыму планируется озвучить на следующем заседании правительства республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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