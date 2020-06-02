Аксенов анонсировал еженедельный штаб по стройкам в Крыму

На этой неделе состоится первое заседание штаба по вопросам строительства объектов в рамках местных и федеральных программ в Крыму.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании Совета министров РК во вторник.

«На этой неделе начинает работать штаб по обеспечению выполнения строительных работ. Это касается всех программ без исключения: региональных адресных инвестиционных программ, муниципальных программ, федеральной целевой программы и так далее», – сказал он.

По словам Аксенова, штаб будет проходить еженедельно по четвергам в 11 часов. Крымчане смогут следить за его ходом в прямом эфире.

«По четвергам в 11 часов каждую неделю будет проходить в прямом эфире такой штаб, чтобы крымчане понимали, куда и в какого объеме тратятся деньги, какова скорость выполнения строительных работ, укладываются ли подрядчики в сроки, что с качеством и так далее. Каждый должен пронимать, когда в конкретном городе или районе появится ФАП, детский сад, амбулатория», – отметил глава РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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