Ай-Петри по талонам. Заповедники Крыма будут платными?

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Власти Крыма передали в федеральную собственность несколько природных заповедников. Теперь чиновники собираются ввести плату за их посещение: якобы не хватает денег на благоустройство и борьбу с пожарами.

Местные жители уверены, что при смене собственника часть заповедных земель «потеряется». Экологи ссылаются на негативный опыт Крымского природного заповедника: его превратили в национальный парк, урезав площадь охраняемой территории.

Перед стартом летнего сезона чиновники Крыма «порадовали» жителей полуострова и туристов известием о том, что в скором времени будут взимать плату за посещение гор и лесов. Платежные терминалы хотят расставить на популярных пешеходных маршрутах по заповедным территориям в окрестностях Ялты и на Керченском полуострове.

Еще в сентябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Крыму особо охраняемых природных территорий федерального значения. Федеральный статус получили Крымский национальный парк, пять заповедников – Казантипский, Карадагский, Лебяжьи острова, Опукский и Ялтинский горно-лесной, а также два заказника – Каркинитский и Малое филлофорное поле. Таким образом, распоряжаться ими стали не крымчане, а московские чиновники. По словам министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, такой маневр позволит увеличить финансирование крымских заповедников и усилить их охрану.

В конце ноября прошлого года оба заказника и четыре из пяти заповедников, перешедших в федеральное подчинение (кроме Карадагского), были переданы в управление новой структуре – федеральному государственному бюджетному учреждению «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым». Эта организация подчиняется Минприроды России. Возглавил дирекцию Андрей Бородин, полтора десятка лет проработавший в различных российских заповедниках.

21 мая Бородин провел онлайн-пресс-конференцию, на которой рассказал, по каким правилам теперь будут жить крымские заповедники. До конца весны, напомнил он, прогулки по лесам запрещены из-за высокого уровня пожароопасности и ограничений, связанных с коронавирусом, а вот с наступлением лета начнется новая жизнь.

Пешим туристам по-прежнему разрешат заходить в заповедники. Но, во-первых, посещать их можно будет только по утвержденным маршрутам и экскурсионным тропам. А во-вторых, только по пропускам. Причем за получение пропусков придется платить: якобы таков закон.

– В соответствии со статусом заповедников, находиться на их территории можно только по выданному администрацией нашей организации разрешению. Назовите это пропуск, разрешение, не суть важно. Важно то, что такая бумага должна быть, мы должны учитывать количество людей, знакомить их с соблюдением режима, правилами безопасности и прочее, – рассказал руководитель «Заповедного Крыма».

По его словам, процедура выдачи пропусков будет предельно простой и удобной для граждан и турфирм. На безбилетников будут составлять протоколы об административном правонарушении и штрафовать. Сумма штрафа для индивидуальных туристов составит 3 тысячи рублей, для должностных лиц – от 15 тысяч, для юридических – от 300 тысяч.

Сотрудники заповедников уже занимаются паспортизацией наиболее популярных маршрутов. Эта работа будет полностью завершена к следующему году.

При этом по заповедным землям запретят кататься на джипах и квадроциклах – этот вид досуга очень популярен среди туристов, приезжающих в Крым. Бородин грозится уже в этом году обеспечить «эффективную охрану» природных объектов «с применением современных технических средств». Что это за средства, глава «Заповедного Крыма» не уточнил.

Изменение статуса крымских заповедников и заказников вызвало настороженное отношение у специалистов и рядовых крымчан. Местные жители, испытавшие на себе превратности «переходного периода», скептически воспринимают любые инициативы, идущие сверху. Особенно когда они касаются природных богатств полуострова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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