Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +26
море +22

Происшествия

Житель Запорожья пытался вплавь пробраться в Крым

09:27 пятница, 19 июня 2020

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали мужчину, который предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска.

В ходе опроса выяснилось, что «нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем г. Запорожье».

Не будучи обнаруженным украинскими пограничниками, переправившись через залив Сиваш,  мужчина вышел на крымскую территорию, где был задержан пограничным нарядом.

При нем обнаружена ID карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья.

С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего гражданина задержали на 48 часов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте молодые парни исписали бранной лексикой историческое здание ради хайпа. Сотрудниками полиции г. Ялта в мае текущего года был зафиксирован факт нанесения оскорбительных надписей на одно из зданий, являющихся объектом культурного наследия федерального значения и входящего в «Комплекс сооружений дворца Князя Голицына А.Н.».

Ялту назвали лучшим городом для селфи. Крымская Ялта заняла первое место в рейтинге городов для селфи-туризма, потеснив Сочи и Калининград.

Какой сегодня праздник 18 июня. Сегодня, 18 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 17 июня. Сегодня, 17 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Опять резкий рост: в Крыму увеличилось число зараженных коронавирусом

Опять резкий рост: в Крыму увеличилось число зараженных коронавирусом

За 18 июня на территории Республики Крым 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В Севастополе разъяснили правила въезда в город

В Севастополе разъяснили правила въезда в город

С 15 июня в Севастополе возобновили прием гостей гостиницы и другие места размещения, кроме хостелов. Условия, при которых возможна работа, объяснили в городском правительстве.

Власть
Лысые деревья в паутине: как спасти Севастополь от гусениц

Лысые деревья в паутине: как спасти Севастополь от гусениц

В Севастополе нашли 39 очагов распространения американской белой бабочки. Гусеницы-вредители окутывают паутиной деревья и кустарники и поедают их листья.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации