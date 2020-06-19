Житель Запорожья пытался вплавь пробраться в Крым

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали мужчину, который предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска.

В ходе опроса выяснилось, что «нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем г. Запорожье».

Не будучи обнаруженным украинскими пограничниками, переправившись через залив Сиваш, мужчина вышел на крымскую территорию, где был задержан пограничным нарядом.

При нем обнаружена ID карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья.

С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего гражданина задержали на 48 часов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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