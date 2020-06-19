Житель Алушты воровал ящики с пожертвованиями в местных магазинах

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний житель Первомайского района, подозреваемый в совершении трех краж из магазинов города.

Об этом сообщила пресс-службы МВД по Республике Крым.

По имеющимся данным, злоумышленник в ночное время суток путем повреждения входных дверей проникал в помещения торговых заведений, из касс которых похищал денежные средства.

В одном из магазинов он также похитил ящик-накопитель с денежными средствами для пожертвований помощи детям, поддержки и защиты малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.158 (кража, то есть, тайное хищение чужого имущества, совершенная незаконным проникновением помещение) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Устанавливается причастность задержанного к другим преступлениям на территории Республики Крым. Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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