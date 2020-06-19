Власти Севастополя задумались о подаче воды по графику

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Власти Севастополя хотят проработать график подачи воды.

Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Также будет прорабатываться график подачи воды. Это не означает, что завтра воду будут давать по часам. Но такой вариант должен быть в «Красной папке». Если водохранилище не будет наполняться, в августе будем рассматривать такую возможность», – отметил Развожаев.

Он отметил, что еще один способ экономить воду – провести глобальное обновление сетей «Водоканала».

«Потери в сетях сейчас превышают 30%. Треть воды уходит через дырявые трубы (...). За последние шесть лет были заменены более 60 км труб на более критических участках. Серьезно снижены потери. Начиная с этого года, в планах менять по 50 км труб», – утверждает Развожаев.

В Чернореченском водохранилище под Севастополем почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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