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Власть

Власти России признали госпрограмму развития Крыма неэффективной

13:15 пятница, 19 июня 2020
Власти России признали госпрограмму развития Крыма неэффективной

фото © Новости Крыма

Минэкономразвития РФ подготовило доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2019 года, в котором выделил программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» как одну из самых неэффективных в стране.

Об этом пишут «Известия», в распоряжении которых имеется документ.

В докладе говорится, что из федерального бюджета на реализацию государственных программ было выделено 11,2 трлн рублей и в целом освоение средств оказалось довольно высоким. Тем не менее, семь из них были признаны наименее эффективными.

Перечень начинается с программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», которое курирует Минэк. Также низкие темпы освоения средств наблюдаются у Северо-Кавказского федерального округа и Калининградской области, где реализуются аналогичные программы.

При этом, в пресс-службе главы Крыма сообщили изданию, что реализация мероприятий не находится в ведении республиканских властей, так как исполнителем выступает Минэкономразвития РФ.

В антирейтинг вошли и программы развития сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономической деятельности и программа «Научно-технологическое развитие РФ». Все из них были выполнены менее чем на 80% от запланированного объема.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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