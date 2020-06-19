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Власти России признали госпрограмму развития Крыма неэффективной
фото © Новости Крыма
Минэкономразвития РФ подготовило доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2019 года, в котором выделил программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» как одну из самых неэффективных в стране.
Об этом пишут «Известия», в распоряжении которых имеется документ.
В докладе говорится, что из федерального бюджета на реализацию государственных программ было выделено 11,2 трлн рублей и в целом освоение средств оказалось довольно высоким. Тем не менее, семь из них были признаны наименее эффективными.
Перечень начинается с программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», которое курирует Минэк. Также низкие темпы освоения средств наблюдаются у Северо-Кавказского федерального округа и Калининградской области, где реализуются аналогичные программы.
При этом, в пресс-службе главы Крыма сообщили изданию, что реализация мероприятий не находится в ведении республиканских властей, так как исполнителем выступает Минэкономразвития РФ.
В антирейтинг вошли и программы развития сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономической деятельности и программа «Научно-технологическое развитие РФ». Все из них были выполнены менее чем на 80% от запланированного объема.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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