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Власть

В Ялте снова пообещали построить многоуровневые парковки

17:09 пятница, 19 июня 2020
Ялта

Также прорабатывается вопрос создания большой перехватывающей парковки на въезде в ЮБК, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

— Есть поручение главы Республики Крым улучшить транспортную ситуацию в Ялте. Часть мероприятий мы фактически закончили в этом году – это светофорные объекты, знаки, изменение движения, новая разметка. А уже в будущем году на территории муниципального образования городской округ Ялта появятся многоуровневые парковки, что позволит частично разгрузить город, — сообщил Иван Имгрунт и добавил, что также прорабатывается вопрос создания большой перехватывающей парковки при въезде на ЮБК.

Проект данного транспортно-пересадочного узла, по словам Ивана Имгрунта, после утверждения правительством Крыма будет реализован в течение трех лет. Еще одно направление по улучшению ситуации – замена подвижного состава общественного транспорта и увеличение частоты рейсов.

— Мы готовим проведение нового конкурса на перевозки, одно из главных требований – обновление подвижного состава. Уйдут те перевозчики, которые не выполнят требования конкурса по подвижному составу и те, кто нарушает сегодняшние требования по графику движения, у них шансов победить практически нет. Безусловно, мы за здоровую конкуренцию, а не монополию, но условия для всех должны быть одинаковыми, — подчеркнул Иван Имгрунт и добавил, что также в перспективе предпочтение будет отдано электробусам.

Говоря об интервале движения общественного транспорта, глава администрации также подчеркнул, что периодичность должна быть как минимум 15-20 минут.

— Мы должны минимизировать количество личного автотранспорта в пользу общественного. Это особенно актуально в высокий курортный сезон. Есть несколько вариантов как все будет происходить, начнем со следующего года, — заключил Иван Имгрунт.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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