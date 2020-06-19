Власть
В Ялте снова пообещали построить многоуровневые парковки
Также прорабатывается вопрос создания большой перехватывающей парковки на въезде в ЮБК, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.
— Есть поручение главы Республики Крым улучшить транспортную ситуацию в Ялте. Часть мероприятий мы фактически закончили в этом году – это светофорные объекты, знаки, изменение движения, новая разметка. А уже в будущем году на территории муниципального образования городской округ Ялта появятся многоуровневые парковки, что позволит частично разгрузить город, — сообщил Иван Имгрунт и добавил, что также прорабатывается вопрос создания большой перехватывающей парковки при въезде на ЮБК.
Проект данного транспортно-пересадочного узла, по словам Ивана Имгрунта, после утверждения правительством Крыма будет реализован в течение трех лет. Еще одно направление по улучшению ситуации – замена подвижного состава общественного транспорта и увеличение частоты рейсов.
— Мы готовим проведение нового конкурса на перевозки, одно из главных требований – обновление подвижного состава. Уйдут те перевозчики, которые не выполнят требования конкурса по подвижному составу и те, кто нарушает сегодняшние требования по графику движения, у них шансов победить практически нет. Безусловно, мы за здоровую конкуренцию, а не монополию, но условия для всех должны быть одинаковыми, — подчеркнул Иван Имгрунт и добавил, что также в перспективе предпочтение будет отдано электробусам.
Говоря об интервале движения общественного транспорта, глава администрации также подчеркнул, что периодичность должна быть как минимум 15-20 минут.
— Мы должны минимизировать количество личного автотранспорта в пользу общественного. Это особенно актуально в высокий курортный сезон. Есть несколько вариантов как все будет происходить, начнем со следующего года, — заключил Иван Имгрунт.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пообещали потратить четыре млрд рублей на развитие медицины. В Республике Крым утверждена программа развития и модернизации здравоохранения на 2020 — 2022 годы, на реализацию которой предусмотрено 4 млрд рублей.
Реставраторы разобрали купол одного из старейших храмов на Южном берегу Крыма. Главный купол одного из старейших храмов на Южном берегу Крыма – церкви Воскресения Христова – разобрали реставраторы.
За первую неделю июня в Крыму заключили 351 брак. Отделы ЗАГС выдали 734 соответствующих свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния о рождении и заключении брака.
Ученые могут обнаружить в пещере «Таврида» останки древних людей. Российские палеонтологи могут обнаружить останки древних людей в районе пещеры «Таврида» в Крыму после того, как там обнаружили кости их современника – гигантского страуса пахиструтио.
Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок
Заявляя это Андрей Козенко сразу предупредил, что по отношению к президенту он «радикален в своих взглядах».
В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды
Ученые из Севастопольского государственного университета и из Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма РАН в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах.
В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор
В центре Севастополя образовался плавучий обсерватор.
Из Крыма в Украину выезжает людей больше, чем заезжает
В Госпогранслужбе Украины опубликовали свои данные по пересечению админграницы Крыма с Херсонской областью за минувшие сутки с возобновлением работы КПВВ после карантина из-за коронавируса.
17 июня
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
По состоянию на утро 19 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.